Dragon Ball Z Kakarot dédie un nouveau trailer à Vegeta

Il ne reste maintenant plus que quelques jours avant de retrouver Goku et toute la bande dans Dragon Ball Z Kakarot. Bandai Namco cherche à nous le faire savoir en nous abreuvant de détails sur son prochain jeu, et notamment avec un nouveau trailer.

Vegeta déclare sa flamme

Cette bande-annonce qui sent bon la nostalgie – et qui fait visiblement office de trailer de lancement selon la chaîne YouTube européenne de l’éditeur – se concentre surtout sur le personnage de Vegeta, mais aussi Goku. On y voit ainsi très rapidement l’évolution du prince des Saiyans, et son respect grandissant pour Goku au fil des batailles. Une vidéo qui donnera des frissons aux fans, qui s’accorderont pour dire que le vrai numéro 1 dans nos coeurs, c’est bien sûr Vegeta.

Dragon Ball Z Kakarot sera disponible dès le 17 janvier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.