Dragon Ball Z: Kakarot est maintenant disponible sur PS5 et Xbox Series

Cela fait trois ans que Dragon Ball Z: Kakarot est disponible sur PC et l’ancienne génération de consoles. Depuis, Bandai Namco a régulièrement apporté du contenu, notamment à travers un premier Season Pass qui a permis d’ajouter de nouveaux personnages (comme un DLC centré sur Trunk du futur). Alors que l’on soufflera la troisième bougie du jeu ce 17 janvier, une version nouvelle génération arrive aujourd’hui, ce vendredi. Voici ce qu’il faut savoir.

Quelles nouveautés pour Kakarot sur PS5 et Xbox Series ?

On pensait que Dragon Ball Z: Kakarot serait derrière nous depuis sa re-sortie sur Switch, mais non, c’est loin d’être terminé. En plus d’un nouveau Season Pass – que l’on détaille plus bas, le titre profite d’une version nouvelle génération ce 13 janvier 2023. Maintenant disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series aussi bien en numérique qu’en physique, cette mouture next-gen apporte tout ce qu’on peut attendre d’une telle version.

C’est-à-dire une optimisation technique et des améliorations visuelles : en profitant du SSD des nouvelles machines, le jeu aura des temps de chargement plus rapides et un framerate amélioré, pouvant aller jusqu’à 60fps. Pour le reste, c’est surtout un rehaussage graphique, avec une végétation embellie et des textures quelques peu lissées, pour un rendu plus agréable à l’œil.

La bonne nouvelle pour les personnes qui ont déjà le jeu, c’est que la mise à niveau est gratuite : si vous possédez le jeu sur PS4/Xbox One, vous pourrez passer sur les versions PS5/Xbox Series gratuitement. On apprend d’ailleurs que le jeu de cartes Dragon Ball Card Warriors, qui est un mode supplémentaire qui avait été ajouté en décalé via une mise à jour gratuite, sera bien présent dès le lancement aujourd’hui.

Du nouveau contenu payant

En même temps, un Season Pass 2 est lancé aujourd’hui. Celui-ci est bien sûr payant et sera divisé en trois DLC, dont le premier est déployé ce 13 janvier. Ce dernier se nomme Bardock: Alone Against Fate et va se concentrer sur le père de notre héros Goku. Ce nouveau contenu apporte un nouvel arc narratif à découvrir et bien sûr, la possibilité de combattre avec le fameux Bardock. Deux autres DLC arriveront plus tard dans l’année via ce Season Pass.

Les versions PS5 et Xbox Series de Dragon Ball Z: Kakarot sont maintenant disponibles à l’achat, aussi bien en numérique qu’en physique, au prix de 29.99€. Vous pouvez acheter le jeu via Amazon et les traditionnels revendeurs. Une édition Deluxe regroupant le premier Season Pass est aussi proposé tout comme une édition Legendary, regroupant cette fois les 2 Season Pass et du contenu supplémentaire. Pour ces deux dernières éditions, il faut se tourner vers les stores PlayStation/Xbox puisque seulement disponibles en digital.