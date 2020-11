Dragon Ball Z Kakarot lancera son DLC A New Power Awakens – Part 2 le 17 novembre

Sorti en début d’année, Dragon Ball Z Kakarot n’a eu pour le moment droit qu’à un seul DLC, mettant en scène la rencontre entre Goku et Beerus. La deuxième partie de cette nouvelle aventure, qui se concentrera sur l’arc Résurrection de Freezer, a enfin obtenu une date de sortie pour venir compléter cette histoire.

Vegeta et Freezer règlent leurs comptes

Après nous avoir montré plusieurs images de ce nouveau DLC, à savoir A New Power Awakens – Part 2, on a enfin droit à un peu de gameplay avec la transformation en SSJSS de Vegeta, pour faire face à Golden Freezer. On apprend dans le même temps que ce nouveau contenu sera disponible dès le 17 novembre prochain.

Dragon Ball Z Kakarot est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.