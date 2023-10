Dragon Ball Xenoverse 2 : Le jeu de combat s’offre une nouvelle mise à jour gratuite et tease ses plans pour 2024

Concernant la mise à jour gratuite, elle apporte dès aujourd’hui, ce jeudi 12 octobre, son lot de nouveaux contenus dont l’événement Festival des Univers, le mode de combat Cross Versus et la compétence d’éveil Ultra Instinct. Quelques améliorations diverses et variées ainsi que la possibilité d’essayer temporairement (jusqu’au 19 octobre prochain) plusieurs personnages du roster comme C-17 dans sa version Dragon Ball Super, Cabba ou encore Son Goku en mode Ultra Instinct sont également au programme.

A Big Free update is coming on October 12, 2023!

New events, new battle modes, and other features will be added to make DRAGON BALL Xenoverse 2 even more fun!

The schedule for future updates is here! Stay tuned for a constantly evolving #DBXV2! pic.twitter.com/ya0f5tQndK

— Dragon Ball Games (@dragonballgames) October 11, 2023