Une date pour Dragon Age The Veilguard

Bon, à vrai dire, l’annonce n’est pas encore officiellement officielle. BioWare nous avait effectivement donné rendez-vous cette après-midi pour une nouvelle bande-annonce qui devait lever le voile sur la date de sortie. Sauf qu’une publicité a été lâchée un peu trop tôt par Electronic Arts, dévoilant cette date quelques heures trop tôt : Dragon Age The Veilguard sera disponible le 31 octobre 2024. La publicité a ensuite été stoppée mais que voulez-vous, internet ne laisse aucune trace.

Une date qui semble nous rassurer puisque nous avions tout de même quelques doutes quant à une sortie cette année. Pourtant, le projet semble bien se porter et arrivera même dans deux bons mois seulement. On se doute que celle-ci ne changera pas d’ici cette après-midi, mais l’on se donne donc rendez-vous un peu plus tard dans la journée pour découvrir cette nouvelle bande-annonce.

D’ici là, sachez que BioWare a dévoilé (officiellement cette fois), une roadmap des annonces à venir. En plus du trailer attendu pour ce 15 août, on pourra découvrir de nouvelles images la semaine prochaine qui se focaliseront sur les combats à haut-niveau et les spécificités de la mouture PC. Puis ce sera au tour des compagnons de se montrer la semaine du 26 août, avant d’avoir droit à des séquences de questions-réponses en fin de mois. Enfin, IGN inaugurera un long mois de preview.

Dragon Age The Veilguard est maintenant prévu pour le 31 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour en savoir plus, on vous avait résumé tout ce que l’on savait sur le RPG de BioWare.