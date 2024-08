BioWare annoncera la date de sortie de Dragon Age: The Veilguard dans quelques jours, le jeu ne sortira pas avant octobre

Il a fallu faire preuve de patience autour de Dragon Age: The Veilguard. Ce n’est que plusieurs années après son annonce (sous un autre nom) que cet épisode a dévoilé ses premières images de gameplay, avec la promesse d’une sortie dans l’année, et plus précisément à l’automne. Nous voici au beau milieu de l’été, et BioWare n’a toujours rien dit de plus à propos de la date visée. Pas de panique à avoir cependant, puisque le studio va très prochainement reparler du jeu en donnant beaucoup plus d’informations.