Le studio se concentre sur ses acquis

Parmi ces sept jeux, on en connait quelques-uns comme Lost Records : Bloom & Rage, annoncé tout récemment, ou encore Koira, un plus petit projet développé par le studio Tolima. Mais d’autres sont en préparation et il n’y a pas trop de suspense sur le genre de ces jeux, puisque DON’T NOD dit vouloir se réorganiser autour de ses branche action-aventure, aventure narrative et RPG. Trois branches qui deviennent les principaux axes du groupe désormais, comme l’a confirmé Sophie Filip, responsable marketing au sein de DON’T NOD, chez IGN :

« Nous pensons que pour répondre à ce qui se passe dans l’industrie, nous devons nous concentrer sur les jeux qui sont plus AA ou un peu au-dessus, sans nécessairement aller dans le paysage AAA. Afin qu’il soit un peu plus facile pour nous de concentrer nos efforts et nos différents talents et espérons éviter de nous retrouver dans une situation où nous devons prendre des décisions difficiles. Donc, se concentrer et nous renforcer est notre principal objectif pour l’instant. »

Qui dit restructuration dit souvent licenciements, mais aucun n’a été annoncé à ce jour. On sait maintenant au moins quoi s’attendre de la part du groupe, qui va principalement livrer des jeux dans les trois genres énoncés précédemment.