Diversifiez votre expérience de jeu grâce à Eneba (automne 2021) !

Les joueurs ne connaissent pas de mauvais temps ni de mauvais moment pour jouer. S’il en existait un, ce ne serait certainement pas l’automne, autrement dit la période froide. Eneba, la marketplace de jeux en ligne en plein essor, vous propose donc de compléter votre équipement de jeu avec de nouveaux articles qui vous permettront de passer de bonnes soirées après le travail ou les études.

Une sélection de produits digitaux

À ce jour, la marketplace en plein développement, Eneba, propose les options les moins chères et les plus accessibles, allant des équipements et accessoires d’usage quotidien comme les PC, les souris, les claviers, jusqu’aux produits plus sophistiqués garantissant un divertissement de qualité : consoles de jeux, ordinateurs portables, casques, jeux incontournables et bien plus encore. Toutefois, elle contient également des produits digitaux qui, après avoir été achetés, ne peuvent être utilisés que virtuellement. Ainsi, si, par exemple, vous recherchez un jeu PSN, Nintendo ou Xbox Live moins cher, il y a de fortes chances que vous le trouviez sous la forme d’un produit digital. Par ailleurs, les produits digitaux étant facilement accessibles, il n’est pas nécessaire d’attendre que votre commande soit livrée chez vous.

Produits PS physiques

À l’inverse, beaucoup de produits techniques et de gadgets doivent encore être achetés de manière traditionnelle, car ils ne peuvent être utilisés que physiquement. Bon nombre de joueurs optent encore pour l’achat physique de jeux vidéo PlayStation, notamment lorsqu’ils commandent d’autres appareils comme des consoles, des manettes et des accessoires. Les vendeurs d’Eneba vous proposent non seulement les équipements mentionnés ci-dessus mais aussi les meilleures affaires à saisir en mettant en vente des consoles de jeu avec des accessoires et des jeux vidéo supplémentaires associés.

Devrais-je envisager l’achat d’une PS4 ?

Les consoles PS4 d’occasion présentent l’un des rapports qualité-prix les plus intéressants parmi par Eneba. Ne laissez pas passer votre chance de transformer votre expérience de jeu en la diversifiant. Bien que la PS4 diffère de son prédécesseur, la PS3, en ce qui concerne l’achat de jeux, au sein de la communauté des joueurs, la PS4 bénéficie d’une meilleure réputation que les consoles Xbox. Autre caractéristique importante de la console PS4 : sa ludothèque.

En effet, les jeux proposés dans la bibliothèque de la PlayStation ont reçu des critiques plutôt positives par rapport à ceux de la Xbox. En dépit des améliorations apportées aux dernières générations de consoles PlayStation, la PS4 reste l’un des modèles les plus récents produits par SIE. Elle est le résultat de trois versions antérieures de la PlayStation et offre des ajouts tels que la PlayStation App pour smartphones et tablettes, une taille plus petite, etc. Par ailleurs, bien que son prix soit bas par rapport à la PS5, on peut trouver chez Eneba des offres de consoles PS4 pas cher, à moins de 300 euros. Il arrive fréquemment que certains produits d’occasion soient à peine utilisés, et que d’autres soient déjà accompagnés de suppléments, ce qui dans tous les cas est très intéressant.

Ne laissez pas passer la chance de renouveler votre collection et d’acheter à moindre prix un produit à peine utilisé, comme une PS4 occasion, puisque les articles sont en nombre limité et exclusifs à la boutique. Lorsque vous aurez rejoint la communauté, vous aurez également la possibilité de vendre votre ancien matériel PC et vos jeux vidéo, notamment vos anciennes consoles PlayStation, une raison supplémentaire de privilégier Eneba.

Ceci est un article publirédactionnel, le contenu a été rédigé par le partenaire Eneba.