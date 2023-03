Disney Speedstorm présente ses packs Fondateurs et tease d’autres univers

On sait maintenant quand il sera possible de mettre les gaz en compagnie de Mickey et sa bande dans Disney Speedstorm, qui fera d’abord un crochet par un accès anticipé avant de rouler en destination de sa version complète. Mais comme pour Disney Dreamlight Valley, cet accès anticipé sera payant et il faudra payer un pack Fondateur afin d’y accéder. On connaît déjà le contenu de ces derniers, mais Gameloft a décidé de mieux nous présenter tout cela en vidéo.

Un indice sur la première saison du jeu

Acheter l’un de ces trois packs vous donnera non seulement accès au jeu en avance, mais il vous récompensera aussi avec plein de bonus virtuels qui sont illustrés ici dans cette vidéo. On retrouvera donc l’accès direct à certains personnages, des skins en plus et évidemment un paquet de monnaies in-game pour vous faire plaisir dans la boutique virtuelle du jeu.

Mais ce trailer nous apprend aussi que les saisons devraient durer entre 6 à 8 semaines, ce qui veut donc dire qu’on peut s’attendre à de nouveaux personnages et à des univers inédits à peu près à cette fréquence. Par ailleurs, cette vidéo laisse apercevoir très rapidement des circuits qui semblent être inspirés par Toy Story et Lilo & Stitch. On imagine que ces deux mondes seront donc à l’honneur très prochainement.

Disney Speedstorm débutera son accès anticipé le 18 avril prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.