Le jeu Marvel d’Amy Hennig pourrait concerner Ant-Man, Les 4 Fantastiques ou Black Panther

Les spéculations commencent. Alors que l’on vient tout juste d’apprendre que Amy Hennig travaillait sur un jeu AAA Marvel avec le studio Skydance New Media, de premières rumeurs apparaissent quant à l’identité des héros choisis pour ce projet. On doit notamment cela à Marc Bernardin, qui a récemment confirmé son travail en tant que scénariste sur le jeu à l’occasion d’un podcast avec Kevin Smith.

On the new Fatman Beyond, Marc Bernardin reveals he's a writer on Amy Hennig's new Marvel game. Kevin Smith says chat guessed the game immediately. The two viable guesses were Ant-Man and Fantastic Four.

So my money's on Amy Hennig making Fantastic Four. https://t.co/wkvKyMIiy7 pic.twitter.com/CzbvjSxBIE

— Ben Hanson (@yozetty) November 4, 2021