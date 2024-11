Disney Dreamlight Valley : L’extension The Storybook Vale est maintenant disponible avec de nouveaux personnages

Partez à la chasse des Anigamis

Vous pouvez dès à présent acheter The Storybook Vale si vous possédez le jeu de base, peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez. Cette première partie d’extension met en scène le conflit entre la terrible Maléfique et le non moins menaçant Hadès. Cette lutte a donné naissance à des êtres de papiers nommés Anigamis, qu’il faudra retrouver parmi les trois nouveaux biomes compris dans l’extension, qui sont justement illustrés dans une nouvelle vidéo. Un nouvel outil royal sera à votre disposition pour cela, à savoir le filet royal.

Cette extension permet également de rencontrant de nouveaux personnages, à commencer par Flynn Rider du film Raiponce et Merida de Rebelle. D’autres personnages arriveront avec la deuxième partie de l’extension plus tard en 2025. Vous pouvez dès à présent retrouver de nouveaux meubles pour décorer votre habitat, en lien avec les régions inédites de The Storybook Vale.

Disney Dreamlight Valley est disponible sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.