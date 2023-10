Diablo IV sera bientôt disponible sur Steam, et ce dès ce mois d’octobre

Blizzard ne veut sans doute pas du même fiasco qu’Overwatch 2

Blizzard souhaite décidément se rapprocher de plus en plus de Valve puisque Steam a récemment accueilli Overwatch 2. Pour le meilleur et pour le pire puisque le jeu a signé un triste record sur cette plateforme en étant l’un des jeux les plus mal notés de tous les temps. Blizzard compte évidemment sur Diablo IV pour éviter de réitérer ce fiasco, mais il faudra pour cela que sa saison 2 se lance sans fracas.

Car oui, la version Steam de Diablo IV est prévue pour le 17 octobre prochain, ce qui est aussi la date de lancement de la saison 2. Le titre aura droit à deux éditions différentes en plus de jeu de base, avec une Digital Deluxe Edition qui comprendra une monture, les ailes d’Inarius, une monture pour World of Warcraft ou encore un accès au passe de combat saisonnier pour bien débuter cette saison 2. Une édition Ultimate comprendra également tout cela avec en bonus l’emote Ailes du Créateur, un objet ornemental ainsi qu’un accès permettant de grimper de 20 paliers d’un combat dans le pass de combat.

Diablo IV est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.