Diablo IV sortira sa première extension fin 2024, nommée Vessel of Hatred

Mephisto vient menacer Sanctuaire

On vous l’accorde, la fuite la plus relayée autour de cette extension n’était pas tout à fait exacte. Son nom n’est pas « The Lord of the Hatred », mais « Vessel of Hatred » (« Réceptacle de la Haine » en français), et la ressemblance de ces titres n’est certainement pas une coïncidence. Car tout le reste de la fuite semble avoir visé juste, comme la menace de Mephisto, l’introduction d’une nouvelle région appelée Nahantu, avec une nouvelle classe qui est totalement inédite à l’univers du jeu. Son nom n’a pas été cité, mais si la fuite a encore vu juste, il s’agirait bien du « Spiritborn ».

Seul un teaser très bref a été publiée pour cette BlizzCon, et on comprend que Blizzard ne reparlera pas de cette extension avant un moment puisque le prochain rendez-vous est fixée à l’été, certainement lors de la conférence annuelle de Microsoft. On sait au moins que Vessel of Hatred sortira dans le courant de la fin de l’année 2024.

D’ici là, d’autres saisons viendront enrichir le contenu du jeu dont la troisième saison, qui mettra en place un nouveau type de défi hebdomadaire : le tournoi. Il s’agira d’affrontements en PvP où vous devrez gravir les rangs d’un leaderboard. Plus de détails seront annoncés lors du panel dédié au jeu, qui aura lieu demain le 4 novembre à 22h30.