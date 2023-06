Devolver Digital annonce le toujours très loufoque Human Fall Flat 2

Une suite encore plus burlesque

Plus grand, plus fort, plus maladroit et encore plus de sauvageries physiques, c’est comme cela que Devolver Digital décrit cette suite à Human Fall Flat. Un excellent coup pour l’éditeur texan, puisque le premier opus était (et reste) chez Curve Games et s’était écoulé à plus de 40 millions d’exemplaires. Un succès astronomique pour un projet indépendant, propulsé par les réseaux sociaux et les vidéos virales.

Toujours bien entre les mains des développeurs de No Brakes Games, Human Fall Flat 2 profite pour l’instant d’un simple teaser. Peu d’informations sur sa sortie, si ce n’est qu’il est confirmé (au moins) sur PC et espéré sur consoles, sans plus de précisions sur ces dernières. On nous promet une suite encore plus folle, avec de nouveaux niveaux, des personnages qui pourront être personnalisés, un nouveau moteur physique, de nouvelles interactions et des visuels améliorés, le tout, jouable en solo ou jusqu’à 8 joueurs.