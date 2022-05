Destroy All Humans! 2 Reprobed arrivera le 30 août, et un spin-off multijoueur débarque aujourd’hui

Annoncé lors de la première conférence de THQ Nordic, Destroy All Humans! 2 Reprobed avait présenté ses premières images mais n’avait pas donné de nouvelles concernant sa date de sortie. On en sait désormais un peu plus sur le jeu, puisque l’éditeur nous annonce aujourd’hui que ce remake sortira à la fin de l’été, mais qu’avant cela, les fans de Destroy All Humans! pourront patienter avec l’arrivée imminente d’un standalone multijoueur.

Double dose d’aliens

Vous pourrez donc retrouver Crypto dans Destroy All Humans! 2 Reprobed dès le 30 août prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, comme nous l’apprend ce nouveau trailer.

Comme on le sait déjà, cet opus est un remake du deuxième épisode de la saga et nous place aux commandes de Crypto 138, prêt à envahir la Terre avec tout un tas d’armes. Destroy All Humans! 2 Reprobed peut également être apprécié à deux en écran splitté, pour causer encore plus de chaos.

Un jeu multijoueur disponible dès maintenant

Mais ce n’est pas tout ce que THQ Nordic avait en réserve aujourd’hui, car Destroy All Humans! Clone Carnage a été annoncé dans la foulée, et ce dernier est disponible dès maintenant. Il s’agit d’un spin-off multijoueur jouable en standalone, basé sur le mode Challenges du dernier Destroy All Humans!.

Quatre modes de jeu sont ici disponibles, tout comme six cartes, aussi bien en ligne qu’en écran partagé (mais à 2 joueurs uniquement en local). Ce standalone est gratuite si vous précommandez Destroy All Humans! 2 Reprobed, sinon, il faudra débourser la somme de 12,99 €.