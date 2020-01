Descenders arrivera sur PS4 et Switch avant la fin du printemps

Déjà disponible sur Steam et Xbox One depuis mai 2019, Descenders vient nous donner quelques nouvelles pour son arrivée sur PS4 et Switch. Après tout, on nous avait promis une arrivée sur la console de Nintendo avant la fin de l’année 2019 et cela n’a pas été le cas. Cette fois, No More Robots, le développeur, nous promet une sortie pour ce printemps.

Des versions physiques sont même prévues

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que le studio a signé un partenariat de distribution avec l’éditeur Sold Out qui proposera des versions physiques sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. On n’a pas encore de date mais l’on sait que le jeu de VTT arrivera sur ces deux consoles au cours de ce printemps 2020.

Ces versions boîtes sont confirmées pour une sortie mondiale, donc on aura bien quelque chose en Europe. Nul doute que ce sera Just for Games qui proposera les éditions physiques en France. Si vous voulez en savoir plus sur le titre, on vous invite à consulter notre test de Descenders où l’on vous dit beaucoup de bien sur le jeu.