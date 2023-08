Des jeux Pokémon moins fréquents ? The Pokémon Company pourrait changer le rythme de parution des épisodes

Les temps changent et The Pokémon Company doit s’adapter

Sortir autant d’épisodes en si peu d’années était à coup sûr une bonne décision pour The Pokémon Company, puisque les chiffres de la saga ne font que grossir. Ces derniers temps, chaque épisode semble pouvoir dépasser les 10 millions d’unités vendues en un claquement de doigts, ce qui ne pousse pas vraiment la société à se remettre en question. Après tout, si ces épisodes se vendent malgré les critiques, pourquoi changer de stratégie ?

Malgré tout, Takato Utsunomiya de The Pokémon Company précise que si le rythme de parution des jeux Pokémon ne va pas changer du jour au lendemain, il y a de plus en plus d’interrogations à ce sujet (interview réalisée par Comicbook) :

« C’est comme ça que nous avons fonctionné jusqu’à présent et je pense que nous fonctionnons toujours de cette façon, mais il y a de plus en plus de conversations à ce sujet, à mesure que les environnements de développement changent, sur la façon dont nous pouvons continuer à faire ceci, tout en veillant à ce que des produits soient vraiment de qualité. »

The Pokémon Company sait sans doute que développer des jeux sur des machines de plus en plus gourmandes à tendance à allonger le temps de production, et l’entreprise semble s’y préparer. Ce qui ne veut pas forcément dire que vous verrez moins de jeux Pokémon dans les prochains mois, mais dans quelques années, cela pourrait fortement être amené à changer. Ce qui ne sera pas forcément une mauvaise nouvelle si cela permet de laisser un peu plus souffler les équipes.