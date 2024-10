Des anciens de BioWare, Bethesda et Naughty Dog travaillent sur Hawthorn, un « Skyrim intimiste rencontrant Stardew Valley »

Une histoire de rats et de chouettes

Near Studios est aujourd’hui géré par Heather Cerlan, qui a travaillé récemment chez Skydance New Media, le studio en charge de Marvel 1943: Rise of Hydra, et qui compte aussi dans son CV des entreprises comme Bethesda et Naughty Dog. Elle officie ici en tant que PDG et est épaulée par le co-fondateur du studio et réalisateur de Hawthorn, Jason Richardson, qui a été gameplay designer chez Bethesda et BioWare ainsi que lead designer chez Funcom.

Hawthorn n’est ni plus ni moins qu’un jeu de survie et de craft qui vient s’inspirer de Skyrim, dans une certaine mesure. Le studio décrit son projet comme étant « un Skyrim intimiste qui rencontre Stardew Valley », avec une partie dans laquelle vous devez gérer un village. Pour donner vie à ce cocktail, le studio a recruté Bruce Nesmith, le lead designer de Skyrim, rien que ça.

On jouera ici un rat qui pourra vivre sa petite vie plus ou moins paisible dans un village que vous pourrez fonder avec vos amis, le jeu ayant une dimension sociale. En dehors des éléments de survie classique comme les constructions et la récolte de nourriture, on pourra aussi s’envoler à dos de chouette pour aller pêcher, et même jouer à une activité qui ressemble fortement à du Quidditch.

Pas encore de date de sortie pour ce projet, qui n’en est qu’à ses débuts, ce qui explique le fait que cette vidéo n’est pour l’instant pas des plus vendeuses.