Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles monte à bord du Train de l’Infini

Il ne reste plus que quelques jours avant la sortie de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, qui continue de dévoiler petit à petit le contenu de son mode Aventure. Le titre reprendra toute la première partie du manga et devrait aller jusqu’aux événements de l’arc du Train de l’Infini, dont on a un premier aperçu dans cette nouvelle bande-annonce.

Le mode Aventure fait sa promo

Ce nouveau trailer se concentre donc sur le mode Aventure du jeu, tout en nous offrant quelques images du mode Versus, où l’on pourra affronter IA et amis avec un casting d’une quinzaine de personnages, en attendant les 6 autres prévus en DLC gratuits.

Cette vidéo est aussi l’occasion de mettre en avant Kyojuro Rengoku ainsi que les démons du Train de l’Infini, dans une adaptation que l’on espère être aussi réussie que le film.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira le 15 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.