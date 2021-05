Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan dévoile du gameplay avec Kyojuro Rengoku

Cette semaine, il sera enfin possible de voir le film Le Train de l’Infini de la série Demon Slayer, qui s’est bien fait attendre dans nos contrées. Le long-métrage fait la part belle au personnage de Kyojuro Rengoku, et avant de le voir sur grand écran, on peut désormais le voir dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan avec une nouvelle vidéo de gameplay.

La température monte

Le Pilier de la Flamme nous montre donc toutes ses capacités ici, et la direction artistique du titre continue à en mettre plein les yeux avec des attaques spectaculaires. On attend désormais de voir quels sont les autres personnages qui vont rejoindre Kyojuro Rengoku et compagnie dans le casting du jeu.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan est prévu pour cette année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.