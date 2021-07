Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles s’aventure dans le manoir Tsuzumi en vidéo

On ne l’attendait pas forcément, mais Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles a fait un tour du côté du dernier State of Play pour se présenter à un plus large public. L’occasion d’y voir un nouveau trailer pour le jeu, qui s’attarde cette fois-ci sur un pan du mode Aventure.

C’est l’heure de se mettre au tambour

Dans une précédente vidéo, on avait pu l’adaptation de l’arc Asakuza, et ce dernier trailer nous montre désormais l’arc du manoir Tsuzumi, avec le fameux démon et ses tambours, qui donne du fil à retordre à Tanjiro avec de nombreuses attaques à esquiver dans une petite arène.

On assiste donc à de nouveaux combats de boss, avec également Zenitsu et Inosuke qui sont de la partie dans d’autres phases contre des démons.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira le 15 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.