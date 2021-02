Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan dévoile un premier extrait de gameplay

Le jeu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan de CyberConnect 2 a enfin commencé à lâcher plus d’informations, notamment sur ses plateformes et sur son gameplay. On apprenait récemment que le jeu comporterait des matchs en équipes de 2 contre 2 (mais seulement avec 2 joueurs), en plus de son mode Histoire qui adaptera l’anime.

Comme un air de déjà-vu

Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan Gameplay pic.twitter.com/oy5aqr1edP — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) February 14, 2021

Aujourd’hui, on a enfin un premier extrait de gameplay qui nous permet de mieux nous faire une idée de ce à quoi ressemblera le jeu. Le moins que l’on puisse dire, c’est que CyberConnect 2 est revenu à ses premiers amours, avec un jeu de combat en arène qui fait énormément penser à la série Naruto Ultimate Ninja Storm.

On pourrait presque jouer au jeu des sept erreurs entre ce jeu Demon Slayer et ceux mettant en scène Naruto, avec une caméra extrêmement similaires, le mécanismes des soutiens, et même le HUD.

Les fans de la série Ultimate Ninja Storm seront aux anges (après tout, la série a livré de très bons jeux), mais ceux qui sont allergiques à ce style seront certainement déçus de voir un clone pour cette première « grande » adaptation de Kimetsu no Yaiba. Au moins, on ne pourra que saluer la mise en scène de certaines attaques, avec le studio qui nous montre encore une fois tout son savoir faire dans le domaine.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan sera disponible en 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.