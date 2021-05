Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan s’enflamme avec Kyojuro Rengoku

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan continue d’enchaîner les présentations de personnage pour son casting. Après Shinobu Kocho, c’était bien au tour d’un autre Pilier de faire son apparition, et pas des moindres, puisqu’il s’agit de Kyojuro Rengoku.

Le roster se réchauffe

Le Pilier de la Flamme rejoint donc le casting comme nous l’apprend le dernier numéro du magazine Weekly Jump, relayé par Games Talk, mais il faudra attendre encore un peu avant de le voir en action dans un trailer. Le timing de la présentation est en tout cas parfait pour les joueurs français, qui vont découvrir le personnage en action très prochainement au cinéma avec le film Le Train de l’Infini.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan est prévu pour cette année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.