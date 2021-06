La démo Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est désormais disponible

Le reveal de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ne s’est pas vraiment passé comme prévu du côté de chez Square Enix. En plus des retours plus que tièdes concernant cette première vidéo du jeu, la démo qui devait être disponible après le Square Enix Presents donnait lieu à des données corrompues.

Le chaos est là

Après plus de 24 heures, l’équipe a donné des nouvelles concernant cette démo en déclarant sur Twitter avoir trouvé la cause du problème, tout en s’excusant pour la gêne occasionnée.

Vous pouvez donc dès maintenant vous rendre sur votre PS5 pour télécharger la dite démo, et découvrir ce titre. Vous retrouverez prochainement un retour de notre part concernant cette démo directement sur le site.

Pour rappel, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series à une date indéterminée.