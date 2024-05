Decline’s Drops tabasse avec un nouveau trailer de gameplay coup de poing et annonce sa sortie PC au 10 octobre

Globule joins the fight !

Rappelons que Decline’s Drops repose sur une idée simple mais ô combien fun : et si le gameplay d’un Smash Bros. faisait l’objet d’une aventure solo ? Un choix que l’on espère payant dans la version définitive du jeu, mais ce que l’on a pu voir du jeu donnait déjà envie. Et lorsque l’on regarde le trailer du jour, il faut dire que l’impatience de cogner sur les ennemis monte encore d’un cran.

Le pitch du jeu met en scène Globule, une petite poupée de bois qui souhaite se venger des responsables de la destruction de son potager. Mais à l’image de la présentation du développeur Drazglb., qui se moque un peu de sa propre histoire dès le début de la vidéo, l’essentiel est ailleurs.

La star du jeu, c’est évidemment le gameplay, porté par une direction artistique toute mignonne et une musique qui s’annonce au top. On ressent tout le potentiel de combo permis par la palette de mouvements de Globule, avec notamment la possibilité de « jongler » avec les ennemis en s’y prenant comme il faut.

Et outre la castagne, Decline’s Drops propose aussi une dimension plateforme bien travaillée. Des secrets et murs cachés sont à découvrir, où certains coups spéciaux de Globule permettent d’ailleurs régulièrement d’y accéder, et le level design va nous pousser à sauter, esquiver des dangers ou actionner des éléments du décor pour avancer. Certains niveaux demanderont même un certain skill pour en voir le bout.

Avec six biomes, autant de boss, des niveaux variés et moult collectibles à dénicher, Decline’s Drops s’annonce comme un « platform-brawler » pêchu et plaisant à jouer. Le titre de Moulin aux Bulles sortira le 10 octobre sur PC, puis un peu plus tard sur Switch, avec une édition physique de prévue. Vous pouvez également jouer à la démo Steam, disponible depuis quelques temps déjà, et wishlister le jeu sur sa page dédiée.