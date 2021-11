A chaque dimanche, son débrief’ : dans cette vidéo, on revient ainsi sur l’actualité qui a marqué la semaine, comme la présentation de gameplay d’Elden Ring. On a également eu pas mal de bilans financiers, notamment chez Nintendo, Take-Two Interactive ou encore Blizzard, qui nous a appris le report de Overwatch 2 et de Diablo IV. Marvel’s Avengers a aussi présenté ses plans à venir.