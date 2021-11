Diablo IV et Overwatch 2 sont tous les deux reportés

Les affaires qui entourent Activision-Blizzard occupent toute la place médiatique, et avec de tels remous en interne, il est facile d’imaginer que cela affecte le développement de nombreux jeux chez l’éditeur. Les deux mastodontes que sont Diablo IV et Overwatch 2 en font notamment les frais, puisque l’on apprend ce soir que les deux jeux sont reportés à une date indéterminée.

Deux reports de taille

Diablo IV and Overwatch 2 delayed pic.twitter.com/4pr9c0OEdz — Stephen Totilo (@stephentotilo) November 2, 2021

C’est durant le bilan financier du dernier semestre de l’éditeur que l’on apprend la nouvelle. Avec tout ce qu’il s’est passé ces derniers mois autour d’Activision-Blizzard, ce bilan était forcément attendu au tournant. Et l’une des conclusions de ce bilan, c’est de donner plus de temps aux différents studios qui sont au travail sur Diablo IV et Overwatch 2 :

« Même si nous planifions toujours de livrer une quantité substantielle de contenu chez Blizzard l’année prochaine, nous planifions maintenant que Overwatch 2 et Diablo IV sortiront à une date plus tardive que ce qui était initialement envisagé. »

Alors, certes, les deux jeux en question n’étaient pas encore datés, donc il est pour l’instant difficile d’estimer l’importance de report. Toujours est-il que ces reports ne sont en rien étonnant à la vue du tumulte autour de l’éditeur. Espérons donc que ce temps supplémentaire alloué aux équipes permettent d’assurer des conditions de développement plus saines.