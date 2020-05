Débrief’ : The Last of Us fuite, AC Valhalla et présentation PS5 et Xbox Series X

Comme chaque fin de semaine, on vous propose un résumé des actualités les plus importantes des derniers jours. Cela fait maintenant trois bonnes années que nous avons ce rendez-vous alors c’est parti !

Assassin’s Creed 2020 présenté

Evidemment, la grosse information qu’il fallait retenir cette semaine, c’était l’officialisation d’Assassin’s Creed Valhalla, le nouvel opus de la franchise. En parant d’un squelette proche d’un Odyssey, on partira cette fois en Angleterre pour y suivre une épopée viking. Quelques nouveautés sont néanmoins à prévoir.

L’actualité va s’accélérer

A n’en douter, les prochaines semaines risquent d’être particulièrement riches. On attends la présentation de gameplay sur la Xbox Series X ce 7 mai, ainsi que prochainement le reveal de la PlayStation 5. Mais n’oublions pas le Summer Game Fest qui viendra remplacer l’E3 dès ce mois de mai.

The Last of Us en panique

Triste nouvelle aussi pour Naughty Dog en début de semaine avec The Last of Us Part II qui a fuité. Des scènes majeures ont été lâchées dans la nature. On a du coup appris sa date de sortie définitive, tout comme celle de Ghost of Tsushima. D’ailleurs, on abordera d’autres dates ainsi que le Stadia Connect dans cette vidéo.