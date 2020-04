Naughty Dog réagit officiellement suite aux fuites de The Last of Us Part II

Hier a été une journée majeure pour The Last of Us Part II. Pour sa nouvelle date de sortie, certes, mais aussi et surtout pour ses nombreuses fuites. Un développeur (ou ancien employé) a effectivement mis en ligne des dizaines de séquences de jeu, spoilant énormément l’histoire de cette suite. Naughty Dog a finalement réagi face à ces révélations, voici leur message.

Ne spoilez pas

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

Dans son message, le studio californien explique être déçu de ce qu’il s’est passé et demande aux joueurs d’être vigilants : « Nous savons que ces derniers jours ont été incroyablement difficiles pour vous. Nous ressentons la même chose. Il est décevant de voir apparaître et le partage de séquences issues du développement. Faites de votre mieux pour éviter les révélations et nous vous demandons de ne pas spoiler les autres ».

Naughty Dog tente tout de même de rassurer : « The Last of Us Part II sera bientôt entre vos mains. Peu importe ce que vous soyez ou entendez, l’expérience finale en vaudra la peine ». Toujours sur Twitter, Neil Druckmann, directeur créatif, explique avoir le cœur brisé par cette situation : « Le cœur brisé pour l’équipe. Le cœur brisé pour nos fans. Nous sommes toujours extrêmement impatients de mettre le jeu entre vos mains. »

Bien évidemment, on vous rappelle de faire attention mais également d’éviter de spoiler votre entourage si jamais vous tombez sur un élément qui a fuité. Malgré toute cette agitation, The Last of Us 2 a tout de même trouvé une date : ce sera le 19 juin 2020 sur PlayStation 4.