Blade Runner (1997) revient en exclusivité sur GOG.com

Blade Runner fait son retour sur PC, au plus grand plaisir des joueurs nostalgiques.

Blade Runner, jeu d’aventure tiré du film mythique de Ridley Scott, est longtemps resté introuvable dans les brocantes comme sur la toile. Mais GOG.com a finalement pu mettre la main dessus, et il est désormais disponible exclusivement sur leur boutique !

Blade Runner : Un classique du jeu d’aventure

Développé par Westwood Studios, Blade Runner fait le pari risqué de ne pas suivre le film à la lettre : En effet, on incarne Ray McCoy, un autre personnage chargé de « retirer » les réplicants récalcitrants, et on doit mener notre propre enquête sur la recherche d’un de leurs groupes.

L’histoire peut changer selon nos choix : certaines personnes, ou Ray lui-même, pourront être des réplicants ou non, d’après les décisions que l’on aura prises. Le jeu rajoute aussi une profondeur au film en apportant de nouveaux éléments et thèmes, mais reste tout de même très fidèle à l’univers et à l’ambiance du matériau d’origine.

L’une des autres qualités du jeu réside dans la possibilité utiliser plusieurs outils vus dans le film : le Voight-Kampff, permettant de distinguer un répliquant d’un humain, ou même l’ESPER, l’ordinateur permettant de grossir beaucoup trop de fois une image pour en distinguer de minuscules détails. On peut les utiliser librement pour faire avancer l’histoire et réussir (ou non) la mission qui nous est confiée, sans être tenu par la main.

Pour résumer, ce jeu Blade Runner a trouvé l’équilibre entre le respect de l’oeuvre qu’il adapte et l’ajout d’éléments inédits. Si vous aimez le cyberpunk, les films Blade Runner, ou bien les jeux d’aventure et d’enquête à l’ancienne, n’hésitez pas à découvrir (ou redécouvrir) ce grand classique !

Où trouver Blade Runner aujourd’hui ?

Blade Runner est disponible en ce moment à 9.09€, uniquement sur GOG.com. Pour son retour, le site propose d’ailleurs une réduction supplémentaire de 10%, listant ainsi le jeu à seulement 8.19€.