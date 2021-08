Deathloop vient de passer gold, plus aucun retard à prévoir

Parmi la vague de report qui frappe tout un tas de jeux ces derniers jours, voir un titre passer gold a de quoi rendre heureux. C’est d’autant plus réjouissant lorsqu’il s’agit de Deathloop, qui a eu droit à plusieurs délais mais qui semble enfin être prêt à sortir dès le mois prochain, comme on l’apprend sur Twitter.

DEATHLOOP has gone gold! Get ready to break the timeloop on September 14! pic.twitter.com/tMpbsQtT29

— DEATHLOOP (@deathloop) August 5, 2021