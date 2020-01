Compile Heart nous prépare petit à petit à la sortie de son prochain RPG. Suite directe du jeu du même nom, Death end re;Quest 2 n’a pas encore été confirmé pour l’Europe mais arrivera pourtant bien au Japon le 13 février sur PlayStation 4. Il est donc logique que le studio nous en parle à quelques semaines de sa sortie.

Une longue session de gameplay

Le développeur a donc tout simplement mis en ligne les 32 premières minutes du jeu. Cela nous permet d’apercevoir ce qui servira d’introduction et nous met dans l’ambiance de ce nouvel opus. Force est de constater que la trame de fond est tout de suite assez sombre et l’univers semble particulièrement soigné.

Reste que cette longue séquence est chargée de dialogues. Si l’on peut apprécier les visuels, forcément, le tout n’est sous-titré qu’en japonais. On ne s’attardera probablement pas trop sur cette vidéo, mais on vous renvoie vers les précédents articles concernant le jeu comme trois des personnages présentés ou encore la cinématique d’introduction et le système de combats mis en avant.