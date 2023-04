Dead Island 2 dévoile son introduction et ses configurations PC

Des infectés bien gourmands ?

Puisque la vidéo est soumise à une limite d’âge, on vous renvoie sur YouTube pour visionner les premières minutes de ce Dead Island 2, où l’on peut assister au début de l’aventure. On découvre donc un avion en ruines suite à un crash, qui sera bien le dernier souci de notre protagoniste, puisqu’il va rapidement se rendre compte que les rues sont désormais infestées de mutants qui veulent dévorer tout ce qui bouge.

Et pour savoir si vous pourrez revivre cette première séquence dans des conditions optimales sur PC, que ce soit en 4K – 60 fps ou en 1080p – 30 fps, Dambuster Studios et Deep Silver ont partagé les différentes configurations PC recommandées pour ce Dead Island 2. Vous pouvez les consulter via le tableau ci-dessous.

Dead Island 2 sera disponible dès le 21 avril sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter également notre interview avec James Worrall, le directeur créatif du jeu.