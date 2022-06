DayZ se met à jour avec sa version 1.18, qui ajoute de nouvelles armes

Cela faisait un moment que l’on avait plus reparlé de DayZ, mais le jeu de survie continue à faire son bonhomme de chemin en enchaînant les mises à jour. Aujourd’hui, c’est l’update 1.18 qui nous intéresse, et qui compte bien agrandir l’arsenal à notre disposition, notamment pour tout ce qui concerne les différents explosifs.

Que contient la mise à jour 1.18 de DayZ ?

Cette vidéo nous offre un léger aperçu des nouveautés de cette mise à jour, avec tout d’abord la possibilité d’utiliser le Lanceur de grenades M79, qui dispose de plusieurs munitions, tandis que l’on est amené à chercher des grenades de toutes sortes, comme des grenades P-OX qui lâchent un gaz mortel à l’explosion.

Il sera aussi désormais possible d’installer une minuterie sur les nouveaux explosifs et d’ajouter un détonateur pour les faire exploser à distance, et ainsi mieux préparer votre coup. En plus de cela, vous aurez à votre disposition des mines et des feux d’artifices qui ne serviront pas qu’à faire joli.

Cette update rajoute également des épaves de trains sur la carte, qui contiennent évidemment des butins à aller dénicher comme le M79. Quelques modifications ont été apportées sur certaines armes, avec maintenant des variantes à canon scié pour le Blaze et le Revolver, afin de réduire le poids de ces armes et leur place dans l’inventaire.

Voici donc tout le contenu de cette mise à jour 1.18, avec tous ses ajouts :

Lanceur de grenades M79

4 variantes de fumée

Explosif 40 mm

Gaz contaminant

C4 industriel

IED Explosif à distance

Claymore

Grenades à gaz contaminant

Lanceur de feux d’artifice

Pistolet Derringer

Variantes à canon scié de Blaze et Revolver

Evénement Trains Dynamiques

Plus de ressources pour les serveurs communautaires.

DayZ est disponible sur PC et sur les consoles PlayStation et Xbox.