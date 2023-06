Days of Play : Toutes les promotions sur PS4 et PS5 (PS Plus, jeux, accessoires…)

L’abonnement PS Plus en promotion

Comme tous les ans, c’est d’abord l’abonnement PS Plus qui bénéficie d’une grosse promotion. On retrouve ainsi une réduction de -25% sur l’ensemble des abonnements PlayStation Plus, que ce soit l’Essential, l’Extra ou le Premium.

Par exemple, au lieu de payer 59,99 € pour un an d’abonnement au PS Plus Essentials, qui offre l’accès à trois jeux par mois et toutes les fonctionnalités online, vous ne paierez ici que 44,99 €.

Cette promotion est active directement sur le PlayStation Store, mais vous pouvez recharger votre compte avec une carte cadeau si vous préférez. Cela peut aussi servir pour acheter les jeux qui sont en promotion sur le PlayStation Store.

Tous les jeux PS4/PS5 et accessoires en promotion

Naturellement, les jeux issus des PlayStation Studios sont également la cible de jolies réductions. Voici les meilleures offres que l’on peut dénicher côté jeux pour les Days of Play, ainsi que pour les accessoires PlayStation :

PS4

PS5

Accessoires

Jusqu’à quand les Days of Play 2023 seront-ils disponibles ?

Si les promotions les plus fracassantes devraient partir vite, l’opération en elle-même est prévue pour durer plusieurs jours. Les Days of Play 2023 seront actifs du vendredi 2 juin au lundi 12 juin prochain.