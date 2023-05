Le jeu d’aventure atmosphérique Daydream: Forgotten Sorrow révèle sa date de sortie

Chapeauté par le jeune studio indépendant Frozen Line, composé aux dernières nouvelles de trois développeurs, Daydream: Forgotten Sorrow est un jeu d’aventure présenté comme captivant. Il plongera les joueurs et joueuses dans un univers sombre et envoûtant où ils se retrouveront immergés dans un monde onirique où règnent le mystère et les énigmes.

Dans son pitch, le titre veut proposer une aventure narrative immersive où l’on incarne Little Griffin, un personnage troublé par ses souvenirs, qui se retrouve piégé dans un nouveau monde avec son ours en peluche. Il faudra avancer à travers de nombreux environnements et découvrir petit à petit les secrets d’une histoire qui se dévoilera au fil du temps. Le tout sera ponctué d’énigmes mais aussi de quelques choix qui auront un impact sur le déroulement.

Et il faut bien avouer que quelques séquences donnent très envie de se plonger dans ce nouvel univers : en survolant les bandes annonces, on peut voir que l’aventure nous fera traverser des coins colorés comme un champ fleuri ou des simili-îles célestes, mais aussi des endroits moins accueillants, notamment une usine ou encore cette forêt lugubre où l’on est poursuivi par une araignée géante.

Daydream: Forgotten Sorrow arrivera d’abord sur PC le 14 juin 2023, via Steam, GOG et Epic Games Store. Bonne nouvelle, des versions consoles arriveront également plus tard en 2023. Pas de date pour ces dernières mais ça arrivera sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch.