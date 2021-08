Darksiders III arrivera bien sur Nintendo Switch dès le mois prochain

Une rumeur laissait sous-entendre que Fury pourrait débarquer sur Switch, et c’est aujourd’hui THQ Nordic qui vient confirmer cela. L’éditeur nous annonce donc que Darksiders III va bien arriver sur Nintendo Switch, et bonne nouvelle, l’attente pour ce portage ne sera pas très longue.

