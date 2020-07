Darksiders 3 marque le retour de la franchise après six ans d’absence. La série qui nous raconte les aventures des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse revient avec un opus centré sur Fury, après les aventures de War et Death dans les deux premiers épisodes. Ce Darksiders 3 se passe cependant avant les événements du premier Darksiders, du moins dans sa grande majorité, et nous permet d’assister au combat entre Fury et les Sept Péchés Capitaux.

Afin de vous aider à progresser dans le jeu, qui se présente sous la forme d’un metroivania, on vous propose ici un guide qui vous permettra de vous y retrouver au sein de l’aventure principale, en plus de quelques astuces.

Guide Darksiders 3

Cette partie se focalise donc sur l’histoire principale de ce Darksiders 3, avec un guide qui revient sur le cheminement pas à pas pour conclure cette aventure.

6 conseils pour bien débuter l’aventure – Darksiders III

Partie 1 : L’Envie – Darksiders III

Partie 2 : Haven – Darksiders III

Partie 2 : Le Cloaque des rejetons – Darksiders III

Partie 3 : Les Abysses – Darksiders III

Partie 3 : Les Abysses (suite) – Darksiders III

FAQ (Foire aux questions)

Vous retrouverez dans cette section toutes les questions fréquemment posées autour du jeu, avec leurs réponses pour tout connaître sur ce troisième épisode

Quand sort Darksiders 3 ?

Le titre est disponible depuis le 27 novembre 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il n’a pas connu de rééditions jusqu’à présent.

Darksiders 3 sortira t-il sur Switch ?

Rien n’est annoncé pour le moment, mais étant donné que les deux premiers Darksiders sont sortis sur la console de Nintendo, un portage du troisième est envisageable, à condition de sacrifier quelques éléments techniques.

Darksiders 3 sortira t-il sur PS5 et Xbox Series X ?

Tout porte à croire qu’à défaut d’un remaster, le titre sera rétrocompatible sur les deux consoles, surtout si un nouvel opus voit le jour sur ces machines.

Darksiders 3 possède t-il des DLC ?

Oui, des DLC sont bien disponibles pour Darksiders 3. Tout d’abord The Crucible, qui met en place une arène avec de nombreux combats, et Keeper of the Void qui entraîne Fury dans une nouvelle aventure donnée par Vulgrim.

Quand se déroule Darksiders 3 ?

Comme précisé auparavant, Darksiders prend place quelque temps avant le tout début de Darksiders premier du nom, et son histoire s’étale jusqu’à un certain moment dans le scénario du premier, en parallèle. Si la temporalité de la saga Darksiders vous interroge, n’hésitez pas à consulter notre guide concernant l’ordre chronologique des épisodes.

Quelle est la durée de vie de Darksiders 3 ?

Il faut environ compter entre 15 et 20 heures pour voir le bout de l’aventure principale. Cela n’inclut pas les DLC et dépend de chaque joueur, puisque le titre est plus difficile que les autres épisodes de la saga.

Fury est-elle le seul personnage jouable ?

Contrairement à Darksiders Genesis, Fury est le seul personnage que l’on peut contrôler durant l’aventure, et les autres Cavaliers ne sont pas jouables.

Quelles sont les nouveautés de ce Darksiders 3 ?

Cet opus se démarque surtout dans la complexité des combats, qui laissent quelque peu de côté l’aspect hack’n slash avec de nombreux ennemis pour des affrontements plus difficiles, avec moins de place pour l’erreur. Fury a également la possibilité d’avoir recours à plusieurs « Formes » différentes, qui lui confèrent des armes supplémentaires et des pouvoirs inédits.

Darksiders 3 possède t-il un monde ouvert ?

Cet opus pousse encore plus loin le curseur du metroidvania en proposant un monde certes fermé de premier abord, mais qui s’ouvre petit à petit avec des zones interconnectées que l’on peut visiter en obtenant de nouveaux pouvoirs.

Des éditions collectors sont-elles disponibles pour Darksiders 3 ?

Plusieurs éditions étaient disponibles lors de la sortie du jeu, a des prix variés. Les stocks ne sont aujourd’hui plus les mêmes, et les prix ainsi que les disponibilités ont changé. Voici le listing des éditions.

Edition collector

Cette édition contient les éléments suivants :

Le jeu

La bande-originale du titre

Un steelbook

Une boîte exclusive

Une figurine de Fury de 29 cm

Edition Apocalypse

Dans cette édition, vous retrouverez tous les éléments de la version collector ainsi que :

Une figurine de War de 24 cm

Une figurine de Death de 24 cm

Une figurine de Vulgrim de 25 cm

Un amulette

Un poster en tissu de 77 cm x 100 cm

Une boîte massive collector de près de 120 cm

Trailer de gameplay

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7 / 8 / 10 64 bit

Processeur : AMD FX-8320 (3,5 GHz) / Intel i5-4690K (3,5 GHz) or better

Mémoire vive : 8 GB de mémoire

Graphiques : GeForce GTX 660 / Radeon R7 370 with 2 GB VRAM

DirectX : Version 11

Espace disque : 25 GB d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 7 / 8 / 10 64 bit

Processeur : Intel Core i7-3930K (3.2 GHz)/AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz) or better

Mémoire vive : 16 GB de mémoire

Graphiques : AMD Radeon RX 480 / NVIDIA GeForce GTX 970 with 4 GB VRAM

DirectX : Version 11

Espace disque : 25 GB d’espace disque disponible

En bref