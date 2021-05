Cyberpunk 2077 – Trauma Team : Présentation et avis du comics de Panini

Disponible depuis le 10 décembre 2020, Cyberpunk 2077 a su diviser joueurs et journalistes en raison de ses bugs, de ses promesses non-tenues et de moult autres soucis divers et variés. Néanmoins, le titre restait la sortie la plus attendue de l’année auprès des joueurs du monde entier. Mais saviez-vous, qu’en marge de cet opus, était sorti Cyberpunk 2077 – Trauma Team, un comics dans l’univers du jeu éponyme ?

Disponible depuis mars dernier chez Panini, l’ouvrage de 96 pages reprend les quatre chapitres imaginés par Cullen Bunn (au scénario) et Miguel Valderrama (dessins) pour en faire un one-shot complet. Le tout est ainsi tarifé à 16€, pour une expérience colorée et un peu à part dans l’univers cyberpunk créé par CD Projekt.

Mais est-ce que l’expérience en vaut la peine, ou cette lecture est-elle aussi agréable que de jouer au titre du studio polonais sur PS4 Fat ? C’est ce que nous allons vous présenter ici.

Le dilemme au cœur de l’intrigue

Proposé par le même éditeur francophone que Die, Cyberpunk 2077 – Trauma Team propose au lecteur de suivre Nadia, médecin pour une société privée répondant au nom de Trauma Team International. Suite à une fusillade lors de sa dernière mission, Nadia s’est trouvée être la dernière survivante de son équipe. Après du repos, elle doit reprendre le travail. A première vue, elle est apte à replonger dans le bain, mais les choses vont rapidement montrer que ce n’était pas le cas.

Le problème, c’est qu’elle était très proche de l’un des collègues qu’elle a vu mourir dans la précédente mission. Pour ne rien arranger, son nouveau client, résidant dans un quartier peuplé de nombreux gangs, est le tueur qui a sévi lors de sa dernière mission. Dès lors, que faire ? Assurer sa mission, chose qu’elle est censée faire, le client passant toujours avant tout, ou venger son collègue en lui ôtant à son tour la vie ?

Le scénario, au travers de ses 96 pages, nous plonge alors avec Nadia dans un environnement froid et cruel, où cette dernière est aux prises avec un dilemme impossible à résoudre. Le personnage est divisé entre son travail et son désir, en compagnie d’une équipe qu’elle ne connaît même pas. Elle doit tout faire pour ne pas succomber à sa soif de vengeance, au risque de perdre sa propre vie.

Une lecture agréable et fluide

Un peu comme le proposait StarCraft – Scavengers, édité chez nous par Mana Books, Trauma Team nous offre une intrigue indépendante du jeu vidéo dont il est tiré. Un scénario intéressant qui permet de découvrir l’univers de Cyberpunk 2077 avec un regard frais et différent. La lecture en est ainsi plaisante et les quatre chapitres se dévorent en une seule lecture.

De son côté, le dessin est très propre, avec une Nadia très réussie. Chaque planche est, par ailleurs, très colorée, ce qui fait plaisir à la rétine. Sans parler des environnements et de l’ambiance qui respectent bien l’univers du jeu vidéo, bien que ce dernier ne soit pris en compte que comme toile de fond ici.

Le découpage est propre et les dialogues bien écrits. D’ailleurs, le rythme offre un confort de lecture indéniable. De même que les allers et venus entre les phases de trauma de Nadia et le présent dans lequel elle est ancrée. Une lecture fluide et très confortable donc, comme nous le disions déjà un peu plus haut.

Faut-il craquer pour Cyberpunk 2077 – Trauma Team ?

Ainsi, nous pouvons dire que Cyberpunk 2077 – Trauma Team est une sympathique, courte, expérience. La lecture est aidée par des dialogues bien pensés et une intrigue bien ficelée, en marge de tout ce que CD Projekt nous a proposé dans sa création vidéoludique.

Le dessin de Miguel Valderrama soutient grandement le propos de Cullen Bunn, les deux nous offrant ainsi une belle découverte visuelle et scénaristique. Sans parler du personnage de Nadia qui est un vrai régal à suivre, jusqu’à la fin, qu’elle plaise ou non aux divers lecteurs.

Dès lors, que vous soyez un grand amateur de comics, ou un grand fan de l’univers créé pour Cyberpunk 2077, nous vous recommandons cette lecture. Néanmoins, si vous n’aimez ni les comics, ni le cyberpunk, alors autant passer votre chemin. Logique, non ?