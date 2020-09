Cyberpunk 2077 : CD Projekt se veut rassurant, pas de nouveau report prévu

Après plusieurs reports, Cyberpunk 2077 est désormais fin prêt pour sa date de sortie finale fixée au 19 novembre 2020. C’est le président Adam Kiciński lui même qui a annoncé que le développement était en bonne voie et que la certification finale allait bientôt tomber (en d’autres termes, passer gold) et que plus aucun report n’était à prévoir.

Démonstration de force chez Nvidia

En plus de la confirmation de la date de sortie du titre, ce qui rassure investisseurs comme joueurs, ces derniers ont pu profiter lors de l’événement Nvidia, qui présentait ses nouvelles cartes graphiques RTX, d’un aperçu des possibilités offertes par le monde ouvert de CD Projekt. Occlusion ambiante, ray-tracing, lumière diffuse sur chaque surface, bref de quoi faire rêver les plus impatients et les joueurs PC.

Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Il arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X dés la sortie des consoles, avec une mise à niveau gratuite si vous possédez déjà l’une des versions current-gen, et plus tard sur Google Stadia.