Cyberpunk 2077 : Démonstration du RTX en vidéo

C’est à l’occasion de la présentation des nouvelles cartes RTX de chez Nvidia que Cyberpunk 2077 fait de nouveau parler de lui grâce à de nouvelles images. Cette vidéo fait écho à une autre vidéo, plus longue, présentant l’utilisation du Ray Tracing avec une GeForce RTX 2080 Ti.

Moins d’une minute pour plier le tout

C’est en effet en à peine 40 secondes que Nvidia démontre sur Cyberpunk 2077 la puissance de sa nouvelle architecture de carte graphique appelée Ampere.

Comme on peut s’y attendre, le rendu visuel est impressionnant, avec une gestion des lumière et des reflets très réaliste, avec par exemple la réverbération d’un panneau néon sur une flaque d’eau.

Cyberpunk 2077 est prévu pour le 19 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et arrivera plus tard sur Stadia, Xbox One Series X et PlayStation 5.