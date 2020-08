Curse of the Dead Gods présente ses mécaniques et son nouvel élément, la Foudre

Disponible en accès anticipé depuis le mois de mars, Curse of the Dead Gods continue à enchaîner les mises à jour pour enrichir son contenu. L’AG French Direct a été l’occasion de revenir sur les bases du titre, mais aussi sur ce qui attend les joueurs prochainement.

L’arrivée d’un nouvel élément

Si vous n’avez encore jamais joué au titre, cette vidéo vous permettra de mieux de comprendre ce dont il s’agit, tout en offrant aux vétérans du jeu quelques informations sur ce qui arrive dans les prochaines mises à jour.

De nouveaux objectifs, un système de gestion des armes revus, et le temple de l’Aigle arriveront bientôt dans le jeu. Ce dernier incorpora un nouvel élément, la Foudre, qui vous sera d’une grande aide contre vos ennemis.

Curse of the Dead Gods est disponible en accès anticipé sur Steam, et sortira plus tard sur PS4 et Xbox One.