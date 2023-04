Cult of the Lamb accueillera une grosse mise à jour gratuite le 24 avril

Une mise à jour massive

Sorti l’été dernier, Cult of the Lamb est un roguelike qui nous avait particulièrement séduit à la rédaction. Avec sa proposition d’incarner un agneau qui dirige un culte démoniaque, sa direction artistique et ses sensations soignées, il y avait déjà suffisamment de prétextes pour y rejouer régulièrement. Mais lorsque l’on nous annonce une extension gratuite avec pas mal de nouveautés, il n’y a plus aucune hésitation.

Cette mise à jour, estampillée Reliques de la Vieille Croyance (Relics of the Old Faith en VO), apporte un tout nouveau scénario : on nous explique qu’un être mystérieux vous demande de partir en croisade pour venir bout des ennemis à l’aide de Reliques, des objets qui confèrent divers effets. Cette nouvelle mécanique permettra ainsi de renouveler le gameplay, et de changer l’approche des combats.

Plus concrètement, voici le nouveau contenu attendu :

Nouveau scénario post-game

Nouvelles reliques

Arrivée des attaques lourdes

Nouvelles créatures et nouveaux boss

Mode photo

Nouvelles options d’accessibilité

Nouveaux défis, mode boss rush et mort permanente

Amélioration de la gestion du culte avec de nouveaux bâtiments

Cette extension Relics of the Old Faith sera déployée gratuite sous la forme d’une mise à jour le 24 avril 2023. Elle sera disponible partout où Cult of the Lamb est accessible, c’est-à-dire PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.