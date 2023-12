Crunchyroll arrive en partie dans le PlayStation Plus Premium, dans une version allégée avec seulement quelques animes

La France doit encore attendre

On préfère calmer votre enthousiasme de suite : non, Crunchyroll n’arrivera pas dans sa version complète dans le PlayStation Plus, puisque Sony compte seulement ajouter des animes Crunchyroll sur le service au compte-goutte. C’est ce que l’on découvre via le PS Blog, dans un article qui fête l’arrivée de la « saison du PlayStation Plus », demain le 5 octobre. En dehors des avatars à récupérer, des réductions sur le PlayStation Store et d’autres bonus comme des week-ends de jeu en ligne gratuits (comme du 9 au 10 décembre), on retiendra surtout l’amélioration du Sony Pictures Core, qui ne concerne donc que les abonnés PlayStation Plus Premium.

On lit ainsi qu’à partir du 5 décembre, des animes disponibles sur Crunchyroll seront ajoutés au Sony Pictures Core, mais seulement dans les pays que sont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Si vous résidez quelque part par là, tant mieux pour vous puisque dès demain, vous pourrez découvrir quelques animes directement dans votre abonnement, à l’image de Iruma à l’école des démons et To Your Eternity, ou encore l’excellent 86: Eighty-Six (qu’on ne pourra que vous recommander). Il s’agit donc seulement d’une partie du catalogue Crunchyroll, et pas du service complet.

Pour ce qui est de la France, rien n’est indiqué si ce n’est que d’autres régions du monde seront bientôt éligibles à cette offre. Patience donc.