Crash Team Rumble va recevoir sa dernière mise à jour avant l’arrêt complet du support du jeu

Il fallait s’y attendre. Avec le départ de Toys for Bob vers le joyeux monde de l’indépendance, la priorité du studio ne pouvait plus être Crash Team Rumble. Et face au succès mitigé du jeu, Microsoft et Activision n’avaient visiblement pas envie de placer une autre équipe au chevet de ce projet, c’est pourquoi le support du jeu va s’arrêter d’ici peu de temps.

Le 4 mars prochain, le titre recevra son ultime mise à jour, et son Battle Pass deviendra gratuit avec des microtransactions qui sont retirées. Il n’y aura donc pas de saison 4 pour le jeu, et la saison 3 avec Spyro était la dernière. Cependant, les serveurs du jeu restent ouverts pour une durée indéterminée, ce qui veut dire que vous pourrez continuer à profiter du titre jusqu’à l’arrêt définitif de ce dernier (et cela devrait logiquement arriver assez vite). Si vous aimez le jeu, profitez donc bien de ces derniers instants.

