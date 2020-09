Quel siège gamer choisir selon ses besoins ?

Avec des joueurs hardcore qui peuvent passer une nuit blanche pour finir un jeu solo et d’autres plus compétitifs qui peuvent passer des heures à s’entraîner, avoir un bon siège pour garder un certain confort lors de longues sessions est un bon investissement de nos jours. De plus, le siège de bureau est devenu plus qu’un simple mobilier, ainsi les critères de sélection (marque, design, options…) sont devenus plus nombreux. On vous partage quelques conseils dans l’optique de trouver un siège gaming selon vos besoins.

Comment bien choisir votre siège gamer

Les priorités

La particularité des sièges gamer est de permettre de soutenir votre dos durant de longues sessions de jeu avec un dossier assez long pour rester bien droit et éviter le mal de dos. Certains sont même fournis avec des coussins pour soutenir le bas du dos si vous voulez un amorti à ce niveau, et aussi un autre pour poser votre tête selon les modèles. Il fournit également d’autres avantages comme des accoudoirs ajustables pour vos bras afin d’avoir une hauteur optimale pour le clavier et la souris.

Ainsi, il faut d’abord fixer des priorités sur la matière souhaitée, et quelles sont les paramètres importants qui vous parlent dans ce que l’on vient de citer. Par exemple, les sièges ne proposent pas toujours de régler la hauteur des accoudoirs. N’oubliez pas non plus de bien vérifier si le siège voulu répond à votre morphologie (taille et poids) en vérifiant la hauteur et le poids maximum supporté.

Le budget

Bien évidemment, le budget est l’un des premiers éléments qui sera pris en compte dans votre choix de fauteuil. Pour autant, nous vous conseillons d’investir un minimum afin de profiter d’un produit de qualité. Sinon, l’achat d’un siège gamer n’en vaut pas vraiment la chandelle. De ce fait, il est conseillé de partir sur une somme d’environ 200 € pour espérer avoir un siège correct, d’ailleurs pour avoir les meilleurs plans le site Ma-reduc propose un joli condensé de siège gaming pas cher. Cela peut monter jusqu’à 600 €, 800 € voire 1 000 € pour les plus fantaisistes. On vous renvoie à ce guide pour trouver le siège gamer qui vous convient selon votre budget.

Le style

Le siège gamer marque également un tournant dans la façon dont on voit cet « outil ». Ce n’est plus simplement un moyen de s’assoir qui passe inaperçu comme lorsque l’on se pose pour manger dans son salon, aujourd’hui il faut également qu’il soit beau et « stylé ». Dans le milieu du gaming c’est quelque chose de plus important qu’on ne le croit, il suffit de voir le design de certaines souris ou les nombreuses options lumineuses que l’on peut paramétrer sur un clavier, sans vous parler des tours PC qui peuvent ressembler à des sapins de Noël.

Tout ça pour dire qu’en choisissant un siège gamer, il faut prendre en compte (uniquement au niveau visuel) la couleur, le design et la marque. Certains aiment harmoniser leur matériel en ayant tous les ustensiles gaming d’une même enseigne. Ça tombe bien puisque de très grandes marques du milieu proposent justement des fauteuils pour les joueurs. On pense par exemple à Corsair, Asus ou encore MSI.

Vous pouvez même opter pour des sièges aux couleurs de votre équipe eSport préférée ou votre streamer favori, ce que propose Quersus. Si cela vous indiffère totalement, le choix de marque sera évidemment bien plus large. Sur le site nous avons notamment testé une chaise d’une marque française assez connue, Rekt.

Conclusion

Il est intéressant de voir comment notre façon de nous équiper pour le jeu a changé, même pour des choses auparavant futiles comme le siège. Comme pour un téléphone ou un sac, il est devenu un produit où l’aspect visuel est devenu aussi important que l’aspect pratique. De facto, il s’est transformé en investissement puisqu’il faut quand même y mettre le prix pour ressentir une vraie différence comparée à une chaise plus classique.