Clair Obscur: Expedition 33 : Le studio annonce rééquilibrer la dose de dégâts d’une technique absolument surpuissante

La volonté de pouvoir casser le jeu reste intacte

Les chasseurs de builds incroyablement forts n’ont pas tardé à trouver une manière de briser le challenge de Clair Obscur: Expedition 33. Grâce à une somme de luminas boostant à fond l’attaque, et à une combinaison précise concernant les deux autres combattants, il est possible de tuer en un coup n’importe quel ennemi, et ce dès le premier tour, en lançant l’attaque Stendhal de Maelle.

La possibilité d’adopter des builds surpuissants est un souhait du studio montpelliérain, tout comme celui de pouvoir ne prendre aucun dégât de toute l’aventure grâce au système de parade/esquive. Toutefois, une limite semble dépassée puisque, lors d’une publication sur son compte X, Sandfall Interactive annonce justement vouloir réduire la puissance de l’attaque Stendhal :

« Expéditeurs, un petit mot sur Stendhal et l’évolution de l’équilibrage :

Nous n’avions pas prévu d’effectuer des changements d’équilibrage aussi tôt, mais seulement des corrections de bugs, à moins que quelque chose ne ressorte clairement.

Eh bien, c’est le cas de Stendhal.

L’attaque s’est révélée décevante pendant la majeure partie du développement, alors dans notre dernière version d’équilibrage avant la sortie, nous lui avons apporté une forte augmentation de dégâts, et nous avons clairement exagéré. Elle a fini par éclipser la plupart des autres options. »

Il est vrai qu’il s’agit de la technique la plus populaire sur internet, lorsque l’on cherche une association de pictos, luminas et personnages la plus favorable pour faire beaucoup de dégâts. Mais rassurez-vous, l’annonce du nerf de Stendhal ne signe pas pour autant la fin des builds très puissants :

« Nous voulons toujours que vous puissiez casser le jeu – et vous pouvez complètement continuer à le faire – mais Stendhal rendait les choses un peu trop faciles.

Il vous reste encore une journée pour en profiter pleinement et battre des records. Ce correctif sera inclus dans notre premier patch complet, disponible dès demain. Il sera d’abord déployé sur Steam, puis sur les autres plateformes.

Après le changement, ce sera toujours une compétence puissante à coup unique avec un grand potentiel de synergie… simplement plus en phase avec tout le reste. »

Comme le dit le studio, profitez donc des quelques heures qui vous restent pour l’utiliser sur les ennemis qui vous donnent du fil à retordre, sinon, commencez à envisager de nouvelles manières de surmonter les plus grands dangers de ce J’RPG.

Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series.