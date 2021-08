La Chine restreint le temps de jeu des mineurs à trois heures par semaine

On sait déjà que la Chine met en place des mesures strictes concernant le temps de jeu autorisé pour les mineurs, mais ces restrictions deviennent de plus en plus conséquentes. Le site Reuters nous apprend ainsi que des modifications sont en cours pour que les jeunes jouent moins avec un temps de jeu limité par semaine.

Des restrictions encore plus renforcées

C’était déjà le cas depuis quelques années, mais la NPPA (National Press and Publication Administration) vient de durcir encore une fois les règles. Les mineurs sont désormais autorisés à jouer seulement trois heures par semaine, ou plus précisément une heure par jour les vendredi, samedi et dimanche, de 20 heures à 21 heures. Auparavant, c’était une heure et demi par jour qui était autorisée. Durant les vacances, tous les jours sont autorisés, mais toujours à la même heure.

Tout cela est justifié par le fait de protéger les enfants d’une éventuelle addiction, décrite comme comme de « l’opium spirituel », qui empêcherait le bon développement mental et physique. Des restrictions qui font en quelque écho au projet de loi pour le cinéma à Hongkong, qui visent à pouvoir censurer tous les films à l’affiche portant atteinte à la sécurité de la nation, obligeant alors tous les long-métrage à être approuvés par la sécurité nationale.

Dans le cadre de jeu vidéo, ces restrictions pourraient s’avérer être problématiques pour les grandes entreprises chinoises comme Tencent ou NetEase (qui pourrait recruter Toshihiro Nagoshi), de plus en plus prolifiques. Reuters indique que cette annonce a déjà eu un effet sur la bourse, mais les entreprises réagissent vite, et Tencent a déjà mis en place des mesures pour réduire le temps de jeu et les achats d’un mineur.