Child of Light est disponible gratuitement jusqu’au 28 mars

Voilà une annonce qui fera plaisir aux fans de RPG. Child of Light est disponible gratuitement sur PC via Uplay jusqu’au 28 mars prochain.

Il faut sauver le royaume

Développé et édité par Ubisoft, le jeu se déroule dans le monde fantastique et poétique de Lémuria dans lequel la princesse Aurora doit sauver son royaume de dangereux ennemis. Utilisant le moteur UbiArt, l’aventure axe son gameplay sur la résolution d’énigmes et des combats au tour par tour.

Rappelons également que Ghost Recon Breakpoint est également accessible gratuitement dès aujourd’hui et jusqu’au 29 mars sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.