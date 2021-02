Chicory : A Colorful Tale arrivera sur PS4 et PS5 en 2021

Dans la catégorie des jeux qui détendent (ou « Wholesome games » comme on dit dans le milieu), Chicory : A Colorful Tale pourrait bien mettre un peu de couleur dans le quotidien des joueurs qui seront désormais plus nombreux avec son arrivée sur les consoles Sony.

Un Concrete Genie qui a du chien

Chicory : A Colorful Tale est un jeu d’aventure indépendant où l’on incarne un chien anthropomorphe utilisant un pinceau magique pour explorer et résoudre des énigmes à travers un monde monochrome. Il faudra donc lui redonner de la couleur afin d’aider vos amis animaux de la province Picnic. Vous pouvez voir un meilleur aperçu du concept via le trailer ci-dessus.

Le titre est développé par Greg Lobanov à qui l’on doit l’excellent Wandersong de 2018, de plus certains seront ravis d’apprendre que Lena Raine (Celeste, Guild Wars 2) est à la composition de la bande originale. Annoncé par le studio FINJI, et grâce à un partenariat avec Sony, Chicory : A Colorful Tales débarquera également sur PS4 et PS5 cette année en des versions PC et Mac déjà prévues.